Ausblick: KEC International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KEC International gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,61 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KEC International 4,68 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 51,52 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,92 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 22,75 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 263,54 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 234,91 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch