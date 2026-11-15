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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: KE A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KE A lädt am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,675 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 HKD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,33 Milliarden HKD gegenüber 25,19 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 HKD, gegenüber 0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 101,73 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 102,57 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu KE Holdings Inc Registered Shs -A-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.