KE a Aktie 56518458 / US4824971042
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: KE A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KE A gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass KE A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,38 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,60 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,73 CNY je Aktie, gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 88,91 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 13,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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