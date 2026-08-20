KE a Aktie 56267479 / KYG5223Y1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: KE A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KE A lädt am 21.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,838 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 HKD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,12 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 HKD im Vergleich zu 0,940 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 102,67 Milliarden HKD, gegenüber 102,57 Milliarden HKD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu KE Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: KE A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: KE A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: KE A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KE Holdings Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.