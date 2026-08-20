Ausblick: KE A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KE A lädt am 21.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,838 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 HKD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,12 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,07 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 HKD im Vergleich zu 0,940 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 102,67 Milliarden HKD, gegenüber 102,57 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch