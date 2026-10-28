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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: KBR zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KBR wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KBR ein EPS von 0,900 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KBR in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,05 Milliarden USD, gegenüber 7,79 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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