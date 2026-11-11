Ausblick: KBC Groupe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KBC Groupe wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KBC Groupe 1,43 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,86 Milliarden USD – ein Minus von 46,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KBC Groupe 7,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD im Vergleich zu 4,91 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 15,33 Milliarden USD, gegenüber 27,67 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net