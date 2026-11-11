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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: KBC Groep stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KBC Groep äussert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KBC Groep in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden EUR im Vergleich zu 6,13 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 EUR, gegenüber 8,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,63 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,52 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu KBC Groep N.V.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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