KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KBC Groep gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KBC Groep gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,74 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,50 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KBC Groep in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 46,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,80 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,70 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,55 Milliarden EUR, gegenüber 24,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu KBC Groep N.V.
|
05.08.26
|Ausblick: KBC Groep gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: KBC Groep mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: KBC Groep informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: KBC Groep präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: KBC Groep stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu KBC Groep N.V.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.