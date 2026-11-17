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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: KB Components Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KB Components Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,650 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 140,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 753,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 615,8 Millionen SEK umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,65 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,07 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,79 Milliarden SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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