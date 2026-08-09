Kayne Anderson BDC Aktie 135439589 / US48662X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kayne Anderson BDC, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kayne Anderson BDC, wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,398 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kayne Anderson BDC, noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Kayne Anderson BDC, mit einem Umsatz von insgesamt 51,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent verringert.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 209,3 Millionen USD, gegenüber 235,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kayne Anderson BDC, Inc. Registered Shs
|
09.08.26
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kayne Anderson BDC, Inc. Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.