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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kayne Anderson BDC, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kayne Anderson BDC, wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,388 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kayne Anderson BDC, 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kayne Anderson BDC, in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 57,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 61,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 228,1 Millionen USD, gegenüber 235,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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