Kawasaki Heavy Industries Aktie 762243 / JP3224200000
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kawasaki Heavy Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kawasaki Heavy Industries wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Kawasaki Heavy Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,10 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Kawasaki Heavy Industries 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 533,44 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries 488,44 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 136,16 JPY, gegenüber 129,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2.564,79 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.311,27 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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