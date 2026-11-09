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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kawasaki Heavy Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kawasaki Heavy Industries wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass Kawasaki Heavy Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,059 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,42 Prozent auf 3,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kawasaki Heavy Industries noch 3,44 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,355 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 16,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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