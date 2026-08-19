Karnov Group AB Registered Shs Aktie 47199453 / SE0012323715
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Karnov Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Karnov Group Registered wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,465 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 564,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Karnov Group Registered 0,070 SEK je Aktie vermeldete.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,52 Prozent auf 626,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,50 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,00 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,57 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,64 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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