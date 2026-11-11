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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Karnov Group Registered legt Quartalsergebnis vor
Karnov Group Registered stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,450 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 SEK erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 654,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Karnov Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 638,5 Millionen SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,04 SEK im Vergleich zu 9,00 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden SEK, gegenüber 2,64 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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