Ausblick: Kao verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kao wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kao im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,92 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 37,90 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 447,19 Milliarden JPY gegenüber 423,01 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 155,48 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 130,15 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.801,28 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.688,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net