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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kanzhun zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kanzhun wird sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,930 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,36 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kanzhun für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,86 Milliarden HKD aus.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,84 HKD je Aktie, gegenüber 3,20 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 10,75 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 8,97 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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