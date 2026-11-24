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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kanzhun zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kanzhun stellt am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,26 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,43 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 302,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,25 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,15 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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