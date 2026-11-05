|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: KANSAI PAINT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KANSAI PAINT präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 57,75 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,00 Prozent erhöht. Damals waren 43,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KANSAI PAINT in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 162,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 144,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 158,29 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 179,65 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 641,84 Milliarden JPY, gegenüber 589,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu KANSAI PAINT CO LTDShs
|
05.11.26
|Ausblick: KANSAI PAINT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: KANSAI PAINT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KANSAI PAINT CO LTDShs
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.