Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kamada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kamada wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD gegenüber 0,470 ILS im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 50,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 160,2 Millionen ILS erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 USD im Vergleich zu 1,21 ILS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 202,2 Millionen USD, gegenüber 622,5 Millionen ILS ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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