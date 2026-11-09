Ausblick: Kalyan Jewellers India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kalyan Jewellers India gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,57 INR je Aktie gegenüber 2,52 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Kalyan Jewellers India im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 100,88 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,42 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 15,71 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,08 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 452,53 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 357,43 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net