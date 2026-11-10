Ausblick: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KAJIMA wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 101,02 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 108,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 708,65 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KAJIMA einen Umsatz von 723,31 Milliarden JPY eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 411,29 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 379,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2.969,65 Milliarden JPY, gegenüber 3.067,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net