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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kajaria Ceramics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kajaria Ceramics lädt am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,78 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 19,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 41,89 INR, gegenüber 30,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 56,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,30 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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