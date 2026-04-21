Kaiser Aluminum CorpShs Aktie 2568514 / US4830077040
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21.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kaiser Aluminum legt Quartalsergebnis vor
Kaiser Aluminum stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,64 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kaiser Aluminum noch 777,4 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie, gegenüber 6,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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