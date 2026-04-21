Ausblick: Kaiser Aluminum legt Quartalsergebnis vor

Kaiser Aluminum stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD gegenüber 1,31 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,64 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kaiser Aluminum noch 777,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie, gegenüber 6,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch