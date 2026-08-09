K92 Mining Aktie 32699628 / CA4991131083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: K92 Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
K92 Mining wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,373 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 196,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 133,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 1,56 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 946,6 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu K92 Mining
|
09.08.26
|Ausblick: K92 Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: K92 Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: K92 Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu K92 Mining
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.