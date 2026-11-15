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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
K92 Mining äussert sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,248 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 193,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 244,5 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,56 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 876,8 Millionen USD im Vergleich zu 831,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu K92 Mining
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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