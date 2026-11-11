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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: K-Bro Linen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
K-Bro Linen wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass K-Bro Linen im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,836 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 CAD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll K-Bro Linen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 158,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,26 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 598,7 Millionen CAD, gegenüber 506,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu K-Bro Linen Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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