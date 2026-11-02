Ausblick: Jyoti Cnc Automation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jyoti Cnc Automation wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jyoti Cnc Automation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,55 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,76 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,86 Milliarden INR gegenüber 5,08 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,02 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,78 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 26,77 Milliarden INR, gegenüber 20,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net