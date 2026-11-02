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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Jyoti Cnc Automation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jyoti Cnc Automation wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jyoti Cnc Automation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,55 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,76 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,86 Milliarden INR gegenüber 5,08 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 19,02 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,78 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 26,77 Milliarden INR, gegenüber 20,93 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jyoti Cnc Automation Limited Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Jyoti Cnc Automation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Jyoti Cnc Automation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Jyoti Cnc Automation Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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