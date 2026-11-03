Ausblick: Jyothy Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jyothy Laboratories wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyothy Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 2,39 INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 7,53 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,07 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,24 Milliarden INR, gegenüber 29,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net