08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jyothy Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jyothy Laboratories lädt am 09.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jyothy Laboratories noch 2,38 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,30 Milliarden INR – ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jyothy Laboratories 7,04 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,05 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,09 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 29,64 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 28,57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch