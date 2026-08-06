Ausblick: JX präsentiert Quartalsergebnisse

JX veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 125,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,400 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.869,97 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei JX für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.190,70 Milliarden JPY aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 147,89 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 96,18 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13.091,45 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11.765,47 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch