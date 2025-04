Ausblick: Just Dial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Just Dial präsentiert in der am 18.04.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,14 INR aus. Im letzten Jahr hatte Just Dial einen Gewinn von 13,61 INR je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,70 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,92 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,17 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 42,72 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,63 Milliarden INR, gegenüber 10,43 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

