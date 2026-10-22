Jupiter life line hospitals Aktie 156752461 / INE682M01020
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jupiter life line hospitals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jupiter life line hospitals wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,44 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,75 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,53 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,23 INR im Vergleich zu 5,92 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 17,94 Milliarden INR, gegenüber 15,00 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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