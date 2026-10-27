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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Juewei Food stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Juewei Food präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Juewei Food in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 7,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,310 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,57 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,43 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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