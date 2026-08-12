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Jubilant Foodworks Aktie 118077308 / INE797F01020

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jubilant Foodworks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jubilant Foodworks
484.60 INR -1.18%
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Jubilant Foodworks lässt sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jubilant Foodworks die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,22 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,23 Prozent verringert. Damals waren 1,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,47 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,05 INR, gegenüber 6,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 106,73 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,13 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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