Ausblick: JSR informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JSR wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2019 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 39,42 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 35,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 124,93 Milliarden JPY gegenüber 123,44 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 140,12 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 140,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 503,22 Milliarden JPY, gegenüber 496,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch