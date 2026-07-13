JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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13.07.2026 17:01:00
Ausblick: JPMorgan Chase veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase wird sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JPMorgan Chase ein EPS von 5,24 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll JPMorgan Chase nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 51,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,83 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,74 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 20,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 198,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 279,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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