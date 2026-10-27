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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jones Lang Lasalle zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jones Lang Lasalle präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jones Lang Lasalle 4,61 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Jones Lang Lasalle in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 7,24 Milliarden USD im Vergleich zu 6,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,92 USD, gegenüber 16,40 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 28,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,12 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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