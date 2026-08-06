Johnson Outdoors Aktie 1053942 / US4791671088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Johnson Outdoors gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Johnson Outdoors wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,680 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Johnson Outdoors 0,720 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 186,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 180,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD, gegenüber -3,350 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 652,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 592,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson Outdoors Inc.
|
06.08.26
|Ausblick: Johnson Outdoors gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Erste Schätzungen: Johnson Outdoors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Johnson Outdoors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Johnson Outdoors Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.