Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysten
|
20.01.2026 17:01:00
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Johnson Johnson-Bilanz.
Johnson Johnson wird am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,15 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,76 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 88,82 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.ch)