Analysten 20.01.2026 17:01:00

Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Johnson Johnson-Bilanz.

Johnson & Johnson
173.04 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Johnson Johnson wird am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,15 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 93,76 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 88,82 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Johnson & Johnson Innovative Medicine ab Januar mit neuem Schweiz-Chef
Johnson & Johnson-Aktie stabil: Tausende Briten klagen gegen J&J
Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung vom Orthopädiegeschäft

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

