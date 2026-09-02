John Wiley & Son b Aktie 986441 / US9682233054
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: John Wiley Sons B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
John Wiley Sons B wird am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,400 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte John Wiley Sons B noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll John Wiley Sons B in dem im Juli abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 380,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 396,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,80 USD aus. Im Vorjahr waren 4,16 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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