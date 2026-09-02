Ausblick: John Wiley Sons A legt Quartalsergebnis vor

John Wiley Sons A veröffentlicht am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll John Wiley Sons A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 380,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte John Wiley Sons A 396,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 4,80 USD im Vergleich zu 4,16 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch