John Mattson Fastighetsforetagen AB Registered Shs Aktie 48131529 / SE0012481364
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: John Mattson Fastighetsforetagen Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
John Mattson Fastighetsforetagen Registered wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,820 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 184,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168,7 Millionen SEK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,74 SEK je Aktie, gegenüber 5,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 720,7 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 673,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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