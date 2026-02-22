John Bean Technologies Aktie 4418143 / US4778391049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: John Bean Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
John Bean Technologies äussert sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 111,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 993,4 Millionen USD gegenüber 470,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,32 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,78 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu John Bean Technologies Corp
|
07:01
|Ausblick: John Bean Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: John Bean Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: John Bean Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: John Bean Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)