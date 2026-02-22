Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.02.2026 07:01:06

Ausblick: John Bean Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

John Bean Technologies äussert sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 111,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 993,4 Millionen USD gegenüber 470,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,32 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,78 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

