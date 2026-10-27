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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: John B San Filippo So stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
John B San Filippo So veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,53 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte John B San Filippo So 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent auf 306,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,26 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,18 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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