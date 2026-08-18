Ausblick: John B San Filippo So legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John B San Filippo So wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 274,9 Millionen USD – ein Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem John B San Filippo So 269,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,73 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,03 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch