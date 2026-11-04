Ausblick: JMDC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JMDC wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 26,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 21,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

JMDC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,69 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 114,57 JPY, während im vorherigen Jahr noch 103,44 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,42 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 50,46 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net