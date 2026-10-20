J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: JM A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JM A präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass JM A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll JM A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,18 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,65 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,870 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 11,47 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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