J.Jill Aktie 58087993 / US46620W2017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.06.2026 07:01:06
Ausblick: JJill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
JJill äussert sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,416 USD aus. Im letzten Jahr hatte JJill einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 144,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,82 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 590,8 Millionen USD, gegenüber 596,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu J.Jill Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: JJill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: JJill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: JJill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.12.25
|Ausblick: JJill legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu J.Jill Inc Registered Shs
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI springen an
Anleger in Asien greifen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.