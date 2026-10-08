JIN Aktie 2621973 / JP3386110005
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08.10.2026 07:01:06
Ausblick: JIN stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JIN äussert sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass JIN im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 92,86 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 87,60 JPY je Aktie gewesen.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,40 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei JIN für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,33 Milliarden JPY aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 347,23 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 356,89 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 110,90 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 97,22 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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